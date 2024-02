Baixo de Paul McCartney roubado há 52 anos é encontrado por fãs

"The Lost Bass Project" ("O Projeto do Baixo Perdido", em português) foi o nome dado ao projeto desenvolvido por especialistas e fãs de McCartney que buscavam o instrumento usado em músicas dos Beatles no ano de 1972.

Baixo foi usado em sucesso dos Beatles

Em comunicado no site do artista, é relatado: “Após o lançamento do projeto Lost Bass do ano passado, o baixo Höfner 500/1 de 1961 de Paul, roubado em 1972, foi devolvido”.

“Este é o baixo que McCartney tocou em Hamburgo em 1961, no Cavern em Liverpool e nas primeiras gravações de Abbey Road – ele impulsionou a Beatlemania e moldou o som do mundo moderno”, explica o site. Segundo o mesmo, o baixo foi comprado por US$ 37 na época.

