Música israelense pede morte de Dua Lipa e outras famosas

Segundo o “The Independent”, Ness e Stilla afirmaram que gravaram a faixa "Harbu Darbu" como um “hino de guerra”. A canção dividiu o país devido à letra que apoiava a ação militar israelense na Faixa de Gaza após o ataque do Hamas, em 7 de outubro.

Uma música da dupla de rap israelense Ness e Stilla, que pede a morte da cantora Dua Lipa , da modelo Bella Hadid e da atriz Mia Khalifa, está entre as mais ouvidas das paradas de Israel, informou o jornal britânico “The Independent”.

Dua Lipa, Bella Hadid e Mia Khalifa foram algumas das celebridades que apresentaram apoio publicamente para o cessar fogo no ataque israelense contra os palestinos. Na letra, eles pedem para as Forças de Defesa de Israel (IDF) atacá-las.

O trecho também cita Hassan Nasrallah, do Irã, Mohammed Deif, chefe das brigadas al-Qassam do Hamas, e o que parece ser uma referência racializada a palestinos e nomes árabes ao citar "Abu Baklawa”, uma sobremesa do Oriente Médio.

“Harbu Darbu” é uma gíria hebraica que significa “fazer chover o inferno sobre o oponente”, e é derivada, originalmente, das palavras árabes “caos” e “ataque de guerra”. Segundo os cantores, o objetivo é que ela seja um hino patriótico para levantar a moral.

Lançada em 14 de novembro de 2023, “Harbu Darbu” esteve no top 10 entre dezembro e janeiro na “Weekly Top Songs Israel”, que seria a mais tocada na semana, e na “Daily Top Songs”, as mais tocadas do dia. Desde o fim de janeiro e em fevereiro, a canção se mostra em queda nas mais tocadas da semana. Na última atualização, correspondente dos dias 9 a 15 de fevereiro, a música caiu para 16ª posição, cinco casas abaixo da semana anterior, quando estava na 11ª.