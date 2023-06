Jornalista da Globo descobre que mora em casa que já foi de Dua Lipa

Murilo Salviano, jornalista e correspondente da Globo na Inglaterra, descobriu uma informação curiosa sobre a casa em que reside em Londres. A residência já pertenceu à cantora Dua Lipa. Murilo compartilhou a descoberta nas redes na última quinta-feira, 1, e viralizou.

O jornalista publicou no Instagram que já havia escutado comentários dos vizinhos sobre uma famosa artista britânica ter morado no flat que hoje é ocupado por ele, mas ele acabou não acreditando. Foi nesta semana que veio a confirmação, quando ele recebeu uma carta endereçada à estrela do pop.

"Eu não tinha a menor ideia quando me mudei pra cá, mas a Dua Lipa já morou nesta mesma casa, anos atrás (quando a vida dela ainda cabia em 60 metros quadrados)", disse o correspondente na legenda da publicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sequência, Murilo chamou a artista para tomar um chá com biscoitos e pegar a correspondência. "Dua Lipa, venha buscar suas cartas! Eu prometo dar chá e biscoitos. Te amo", brincou ele.

Em entrevista ao G1, Murilo falou que tem a pretensão em fazer a devolução da carta e está pesquisando como será feito o processo burocrático.

Sobre o assunto Barbie: trailer do filme é divulgado; Dua Lipa integra elenco

Ex-marido de Simaria desmente ter roubado R$5 milhões da cantora

Baterista da Lana Del Rey xinga o Brasil após ser assaltado no Rio

Shakira pode ser processada por Piqué após vídeoclipe com filhos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui