Federação de jornalistas repudia cobertura nos desfiles de Carnaval: "Despreparados"

Federação nacional afirmou que, com apresentadores despreparados e desinformados, a transmissão teve erros e faltou com detalhes

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) criticou a emissora de televisão Globo pela cobertura feita nos desfiles de Carnaval. Em nota, a federação “repudia falhas na transmissão e destaca importância do Jornalismo na cobertura do Carnaval”.

Para a transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro deste ano, a emissora fez uma parceria entre a área do entretenimento com a área do esporte.

Karine Alves e Alex Escobar foram os responsáveis por coordenar, diretamente do estúdio, a comunicação com quem estava cobrindo o desfile na avenida, trabalho feito por influenciadores neste ano.