Cellbit: streamer responde acusações de ex-namorada

O streamer Rafael Lange, conhecido pelos fãs como Cellbit, divulgou na última terça-feira, 13, uma carta aberta relacionada às acusações de agressão sexual feitas por sua ex-namorada, Flávia Gato, sete anos depois do término.

“Eu estive num relacionamento com uma pessoa que mentiu compulsivamente, me traiu, me enganou e tenta arruinar a minha vida até hoje, mesmo eu sempre tendo ficado em silêncio”, começa Lange em sua declaração oficial.

Além de apresentar prints que incluíam conversas pessoais e publicações de Flávia nas redes sociais em referência às acusações de violência sexual contra o ex, Cellbit também revelou sua assexualidade, condição definida como falta total ou parcial de atração sexual.