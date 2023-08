Doença de Lyme: entenda infecção que afastou Bella Hadid das passarelas

“Tenho muita gratidão e perspectiva de vida, esses mais de 100 dias de Lyme, doença crônica, tratamento, quase 15 anos de sofrimento invisível, tudo valeu a pena”, explica em postagem no Instagram com fotos de seu tratamento e diagnóstico.

A modelo Bella Hadid atualizou suas redes sociais no domingo, 6, com novas informações sobre o tratamento da Doença de Lyme . A norte-americana foi diagnosticada há cerca de uma década e sofria com batimentos cardíacos irregulares e dores nas articulações.

Os sinais e sintomas precoces podem ser identificados entre três a 30 dias após a picada do carrapato. Eles incluem febre, calafrios, fadiga, dores musculares e articulares e erupção cutânea com eritema migratório (EM).

O tratamento para a Doença de Lyme é realizado com antibióticos que tenham ação contra as bactérias causadoras. “O principal sendo a Doxiciclina, mas há outras opções para pacientes que por algum motivo não possam fazer uso desta droga”, diz o infectologista.

O profissional indica que tratar a Doença de Lyme deve ser instituída “o mais precoce possível”, de forma a evitar complicações a longo prazo. “O objetivo é cuidar da infecção enquanto ela ainda está localizada na picada do carrapato”, revela.

Doença de Lyme existe no Brasil?

“Vale ressaltar que esta é uma doença típica do hemisfério norte (principalmente EUA e Europa), não sendo endêmica ao Brasil”, começa Eduardo Côrrea.

O infectologista acrescenta que existem relatos de doenças causadas por bactérias do gênero Borrelia em território nacional, além de outras doenças graves transmitidas por carrapatos, como a febre maculosa.

Uma espécie de variante da doença no Brasil é conhecida como síndrome de Baggio-Yoshinari, zoonose semelhante à síndrome de Lyme.

Doença de Lyme: famosos que contraíram a doença

Confira a seguir três famosos que já compartilharam o seu diagnóstico com os fãs e a imprensa.

Avril Lavigne, Justin Bieber e Shania Twain foram diagnosticados com Doença de Lyme Crédito: ROBYN BECK/AFP; Reprodução/ Instagram @justinbieber; Ethan Miller/AFP

Avril Lavigne

A cantora se afastou dos olhos do público e afirmou ter passado dois anos lidando com a condição e o seu diagnóstico. Em 2019, Avril Lavigne lançou a música “Head Above Water”, uma interpretação de sua experiência com a Doença de Lyme.

“Aqueles foram os piores anos da minha vida, pois passei por batalhas físicas e emocionais. Consegui transformar essa luta em música da qual tenho muito orgulho", compartilhou Avril em seu site pessoal.

Justin Bieber

Em 2020, o cantor Justin Bieber revelou que sofria com a Doença de Lyme, além de mononucleose. O comunicado veio após severas críticas sobre a aparência do artista, comparando Bieber com um usuário de drogas.

“(Os críticos) não se deram conta de que recentemente fui diagnosticado com a Doença de Lyme, e não apenas isso: tive um grave caso de mononucleose crônica que afetou minha pele, função cerebral, energia e saúde no geral”, rebateu.

Shania Twain

Outra cantora na lista, Shania Twain contraiu a doença em 2003 e confessou que um de seus sintomas, a disfonia (alteração da qualidade acústica), dificultou a sua carreira musical.

A dona do hit “Man! I Feel Like a Woman!” descreveu em seu documentário (“Not Just a Girl”) que sentia tonturas ao entrar no palco, inclusive sensação de desequilíbrio.

“Eu estava tendo esses apagões de muito, muito, muito milissegundos, mas regularmente, a cada minuto ou a cada 30 segundos”, explicou.

