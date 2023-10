Mia Khalifa é demitida após apoiar ataques do Hamas em Israel

A ex-atriz pornô Mia Khalifa Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo, influencidora e ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa foi demitida após compartilhar em seu perfil do X (antigo Twitter), publicações de apoio aos ataques a Israel promovidos pelo grupo extremista palestino Hamas (sigla árabe para "Movimento de Resistência Islâmica"), no sábado, 7. Em um dos tuítes ela diz que "se você não estiver do lado dos palestinos, você está do lado errado". Mia comparou as imagens dos radicais a um quadro renascentista e pediu que os vídeos dos conflitos fossem feitos na horizontal. Ela também criticou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizendo que o hobby favorito do político é atacar crianças árabes.

Ao ver as publicações, Todd Shapiro, chefe de Mia Khalifa e CEO da Red Light Holanda, empresa de psicodélicos que comercializa cogumelos alucinógenos e que contratou a influenciadora como consultora, rebateu seus comentários e a demitiu via X. "Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojento. Além do nojento. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você tolerar a morte, a violação, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento", escreveu Shapiro. O CEO da Red Light segue afirmando que "nenhuma palavra pode explicar sua ignorância". "Precisamos que os humanos se unam, especialmente diante de uma tragédia. Rezo para que você se torne uma pessoa melhor. No entanto, parece claramente que é tarde demais para você", conclui.

Israel x Hamas: família confirma morte de brasileira desaparecida Sobre o assunto Primeiro avião da FAB decola do aeroporto de Tel Aviv com brasileiros resgatados de Israel

Israel x Hamas: família confirma morte de brasileira desaparecida A influenciadora não ficou quieta e ironizou o post do, agora, ex-chefe: “Eu diria que apoiar a Palestina me fez perder oportunidades de negócios, mas estou mais zangada comigo mesmo por não ter verificado se estava ou não a fazer negócios com sionistas. Meu erro”. O bate-boca seguiu na rede social por um bom tempo. "Eu só quero ter certeza de que haverá imagens em 4K do meu povo quebrando as paredes da prisão ao ar livre em que foram forçados a sair de suas casas, para que tenhamos boas opções para os livros de história que escrevem sobre como eles se libertaram do apartheid", publicou a modelo.

Ela ainda afirmou estar com todas as pessoas que lutam contra a opressão. "Faça sua pesquisa antes de implorar por meu investimento em seu pequeno projeto, sou do Líbano, você é louco por esperar que eu estivesse do lado do colonialismo, seu maldito esquisito", esbravejou. Mia Khalifa critica Kylie Jenner sobre apoio a Israel Em seguida, a modelo criticou a empresária e socialite Kylie Jenner, que prestou apoio a Israel em seu perfil do Instagram ao publicar uma imagem da bandeira do país nos stories. A empresária é uma das mulheres mais seguidas da rede social.