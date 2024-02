Explosão em trio de Ivete deixa dois feridos no circuito Barra-Ondina

Pelo menos duas pessoas ficaram feridos após um equipamento do trio da cantora baiana Ivete Sangalo explodi r durante a noite desta segunda-feira de Carnaval, 12, no circuito Barra-Ondina . O caminhão parou e provocou engarrafamento e aglomeração no percurso. O problema aconteceu por volta das 19h56min, enquanto trio ainda passava pela avenida Oceânica.

Em relação aos feridos, ambos já foram atendidos e passam bem. Com o problema, um princípio de confusão tomou conta do trio, com alguns convidados dizendo que a estrutura estava tombando para a esquerda. Com isso, o trio foi evacuado.

Fãs, jornalistas e até famosos tiveram que abandonar o trio. Pessoas como o cantor Jorge Vercillo tiveram que curtir a folia dentro das cordas do Coruja.

A pausa durou aproximadamente uma hora, provocando engarrafamento de trios na avenida Oceânica e aglomeração de pessoas no local. Uma mulher chegou a desmaiar. Duas pessoas tiveram ferimentos leves no trio de Ivete.

Carnaval 2024: trio volta a andar depois do acontecimento

O trio de Ivete Sangalo voltou a desfilar no Barra-Ondina após a pausa. A própria cantora tratou de organizar os foliões, solicitando que eles sentassem em determinado momento para facilitar.

"Tem muita gente na rua. Eu vou fazer o possível para administrar isso, garanto a vocês. Neste momento, para a gente não se desesperar, a gente tem que respirar, ficar no lugar, e quem for achando um espaço, abre para quem estiver passando", pediu a cantora.

"Quem tem que controlar isso aqui sou eu mesmo. Eu não vou sair daqui até controlar", garantiu a cantora ao microfone.