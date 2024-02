Grammy 2024: Jay-Z, Taylor Swift e Céline Dion marcam prêmio; veja ganhadores

A premiação contou com recorde de indicações femininas, aparições inesperadas e críticas de Jay-Z. Confira os destaques do evento

A 66ª edição dos Grammy Awards foi palco do domínio feminino, tanto entre as vencedoras quanto nas apresentações. Na noite deste domingo, 4, o evento premiou os melhores artistas da indústria da música em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Além dela, Miley Cyrus, Billie Eilish, SZA, Lainey Wilson, a colombiana Karol G e a banda boygenius também foram destaque, exibindo a mudança na premiação, que já foi criticada por negligenciar artistas femininas.

Paramore, banda liderada pela vocalista Hayley Williams, se tornou a primeira liderada por uma mulher a vencer a categoria de “Melhor Álbum de Rock”, com This Is Why.

A 66ª edição do Grammy também emocionou o público com a apresentação de Joni Mitchell. Aos 80 anos, ela tocou Both Sides Now pela primeira vez desde um aneurisma que a deixou inicialmente sem voz.

Entre os destaques, Phoebe Bridgers, membro da boygenius, conquistou quatro prêmios, a maior quantidade da noite. O Grammy 2024 também contou com shows de Olivia Rodrigo e Tracy Chapman.

Grammy 2024: Taylor Swift anuncia novo álbum



Além de levar o Grammy de melhor álbum do ano, Midnight, também foi eleito o melhor álbum pop vocal. “É o meu 13º Grammy e eu não sei se vocês sabem, 13 é o meu número da sorte”, disse ela, ao receber o prêmio.

Taylor Swift aproveitou o momento para anunciar seu novo álbum, The Tortured Poets Department, com lançamento previsto para 19 de abril.