Oscar 2024: onde assistir aos indicados a Melhor Filme

Os filmes indicados ao Oscar 2024 foram anunciados nesta terça-feira, 23. Entre os indicados estão American Fiction, Anatomia de uma Queda, Barbie, Os Rejeitados, Assassinos da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer, Vidas Passadas, Pobres Criaturas e A Zona de Interesse. A entrega da premiação será realizada em 10 de março em Hollywood e terá o humorista Jimmy Kimmel como mestre de cerimônia. Confira a seguir onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2024 e a data de lançamento de alguns dos longas-metragens que ainda não estrearam no Brasil.

Oscar 2024: onde assistir "American Fiction"

O filme é um mergulho na cultura dos Estados Unidos, alternando sua linguagem entre o humor e o drama. A produção acompanha a vida de um escritor, interpretado por Wright, que traz para debate questões sobre identidade e raça. Onde assistir: O filme ainda não está disponível no Brasil. Oscar 2024: onde assistir "Anatomia de uma Queda"

O filme francês é um drama policial protagonizado por Sandra Hüller, Swann Arlaud e Milo Machado-Graner. Ele aborda a investigação da morte de um homem, que morava num chalé isolado ao lado da esposa, uma escritora alemã, e o filho de 11 anos, que tem deficiência visual. Onde assistir: Anatomia de uma queda estreia nos cinemas brasileiros apenas em 22 de fevereiro de 2024. Oscar 2024: onde assistir "Barbie"

Neste longa, a boneca mais famosa do mundo é interpretada por Margot Robbie e parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade, depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita.

Onde assistir: O filme está incluso na assinatura da HBO Max, na assinatura Premium do Amazon Prime Video e para aluguel na Apple TV e no YouTube. Oscar 2024: onde assistir "Os Rejeitados"

A trama segue a desventura de um professor mal-humorado de uma prestigiada escola americana, forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Onde assistir: O filme atualmente está em cartaz no Brasil e pode ser assistido no cinema