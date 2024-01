Ano das mulheres no Grammy marca progresso na indústria

Músicos e críticos têm acusado os membros do Grammy de ignorar o trabalho das mulheres por anos, no entanto, é muito provável que elas sejam as maiores ganhadoras desta edição.

Janelle Monáe aparece na categoria de Álbum do Ano, enquanto Billie Eilish e a estrela em ascensão Victoria Monét concorrem pela estatueta de Gravação do Ano.

"É uma mudança significativa", destacou Lieb à AFP, acrescentando que "o foco está mais no talento e carisma delas do que em seus corpos e trajes".

"Acho que seriam bem-vindas", acrescentou Portnow, acusado de estupro por uma artista, no ano passado.

Os números, no entanto, mostram outra perspectiva. Entre 2012 e 2022, 86% dos indicados nas principais categorias do Grammy eram homens, de acordo com o think tank Annenberg Inclusion Initiative.

Embora os homens continuassem dominando as categorias de Álbum e Gravação do Ano na última edição, metade dos indicados para Melhor Artista Revelação - uma categoria que reconhece talentos em crescimento - eram mulheres, assim como um terço dos concorrentes à estatueta de Música do Ano.