Oscar 2024: veja lista completa dos indicados para a premiação

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood revela nesta terça-feira, 23, os indicados ao Oscar 2024, maior premiação de cinema do mundo

Os filmes indicados ao Oscar 2024 serão anunciados nesta terça-feira, 23, a partir das 10h30min. O evento de divulgação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood será comandado pelos atores Zazie Beetz e Jack Quaid. Veja mais abaixo como assistir à divulgação.

A 96ª cerimônia de entrega da honraria será realizada em 10 de março em Hollywood e terá o humorista Jimmy Kimmel como mestre de cerimônia.

Oscar 2024: "Oppenheimer" e "Barbie" são favoritos

Depois de os filmes lotarem as salas de cinema mundo afora, são grandes as expectativas em torno do fenômeno "Barbenheimer".