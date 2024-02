Grammy 2024: Rita Lee e Astrud Gilberto são homenageadas

Rita Lee e Astrud Gilberto foram homenageadas no Grammy Crédito: Reprodução/X @omelete

As cantoras brasileiras Rita Lee e Astrud Gilberto foram homenageadas durante a cerimônia da 66ª edição do Grammy Awards. As artistas foram lembradas no "In Memoriam", momento da premiação no qual são citados nomes importantes da indústria musical que faleceram no ano anterior. A nossa Rita Lee foi homenageada no In Memoriam do #GRAMMYs e bateu a saudade por aqui pic.twitter.com/TWcSHtPm8O