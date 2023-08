Síndrome da pessoa rígida: entenda doença de Céline Dion

Semana passada, a irmã da cantora Céline Dion revelou que nenhum remédio tem funcionado no tratamento da doença. Entenda sobre a condição

A irmã da cantora Céline Dion, de 55 anos de idade, revelou em entrevista ao Le Journal de Montreal, que nenhum remédio tem funcionado para tratar a Síndrome da Pessoa Rígida. Claudette Dion disse ainda que Céline “está ouvindo os melhores pesquisadores no campo desta doença rara, tanto quanto possível.”

A cantora canadense relatou sua luta contra a doença em dezembro de 2022, em um vídeo publicado no Instagram, e encerrou sua turnê em maio deste ano por conta de seus problemas de saúde.

A Síndrome da Pessoa Rígida é uma doença neurológica autoimune rara, descrita pela primeira vez em 1956, pelos pesquisadores Moersch e Woltman.

A condição é caracterizada pela rigidez dos músculos do tronco e das extremidades. Também podem ocorrer episódios de espasmos dolorosos, prejudicando a musculatura da face, do pescoço, do tronco e dos membros.

Entenda a seguir sobre a Síndrome da Pessoa Rígida.



Síndrome da Pessoa Rígida: como a doença afeta Céline Dion

Gabriel Lopes, pesquisador da Universidade Internacional Logos, explica que a doença pode gerar graves consequências ao paciente, como dificultar o transporte de oxigênio até os pulmões, comprometendo a função do coração e provocando espasmos e engasgos durante a deglutição.