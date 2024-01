Céline Dion perdeu o controle dos músculos após doença autoimune

"Nos nossos sonhos e nos dela, a ideia é voltar aos palcos. Em que estado? Não sei", contou a irmã da cantora. Claudette também disse que a intérprete de "My Heart Will Go On" recebe apoio contínuo dos fãs.

Em janeiro de 2022, Céline cancelou a turnê mundial devido aos espasmos constantes. "Lamento decepcionar todos vocês", escreveu a artista em publicação compartilhada à época no Instagram.



Síndrome da Pessoa Rígida

A Síndrome da Pessoa Rígida, doença autoimune e rara, afeta diretamente a coluna vertebral e o cérebro. A doença causa espasmos musculares incontroláveis e prejudica a mobilidade.

A condição costuma aparecer entre os 40 e 60 anos de idade, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).