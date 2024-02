Céline Dion faz aparição surpresa na cerimônia do Grammy 2024

A cantora Céline Dion apareceu na cerimônia do Grammy 2024 para anunciar o Melhor Álbum do Ano, surpreendendo a plateia e o público em casa

A cantora Céline Dion apareceu de surpresa na cerimônia do Grammy 2024 neste domingo, 4, para anunciar a categoria mais esperada da noite, a de Melhor Álbum do Ano. Desde que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, em 2022, a artista fez poucas aparições públicas.

“Quando digo que estou de estar aqui, é do fundo do meu coração. Aqueles que foram abençoados para estarem aqui no Grammy nunca devem subestimar o tremendo amor e alegria que a música traz às nossas vidas e as pessoas de todo o mundo”, afirmou em seu discurso.

Antes de anunciar as indicadas, a cantora também declarou ser uma “grande alegria” apresentar a categoria 27 anos depois que os cantores Diana Ross e Sting anunciaram Céline como a vencedora com o álbum "Fallin Into You".

Este ano, Melhor Álbum do Ano ficou para Taylor Swift, com o disco “Midnights”.