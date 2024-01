Elenco de Renascer protesta contra Globo e reivindica folgas, diz colunista

A equipe da novela “Renascer”, que está no ar no horário das 21 horas, fez um protesto silencioso nos estúdios da Rede Globo. No caso, os funcionários pediram jornada de trabalho menos exaustiva, mais dias de folga e melhor remuneração. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV.

Tudo começou quando a emissora disponibilizou um quadro para a equipe da novela “Renascer” interagir e escrever recadinhos positivos no mural. No entanto, o espaço foi utilizado pelos funcionários para protestar sobre as atuais condições de trabalho.

