'Nosso Lar 2: Os Mensageiros' estreia nos cinemas brasileiros

Filme de temática espírita, "Nosso Lar 2: Os Mensageiros" chega aos cinemas de todo o País, buscando o mesmo sucesso do primeiro

“Nosso Lar 2: Os Mensageiros” chegou aos cinemas brasileiro nesta quinta-feira, 25, 14 anos após o lançamento do primeiro filme, que foi um sucesso nacional de bilheteria. Apesar de levar no título a ideia de sequência, a trama do longa é independente da primeira.

Nela, André Luiz (Renato Prieto) entra para um grupo de espíritos da luz liderados por Aniceto, interpretado por Edson Celulari, com a missão de ser mensageiros. Com o grupo formado, eles viajam à Terra para acompanhar uma missão que corre o risco de fracassar.

