'Wonka', com Timothée Chalamet, estreia em streaming; saiba onde

O filme, estrelado pelo ator Timothée Chalamet, conta a história de Willy Wonka e como ele se tornou o personagem icônico do cinema internacional

Crédito: Foto: Trailer do filme/Reprodução

O filme “Wonka” já se encontra disponível, para compra e aluguel, nas plataformas digitais. O longa-metragem desenrola uma trama sobre como Willy Wonka, personagem icônico do filme “A Fantástica Fábrica de Chocolates”, se tornou chocolateiro.



Entre as plataformas de streaming que disponibilizam o filme, estão: Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV, Vivo Play, Microsoft e Watch Brasil.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para aqueles que comprarem o filme pela Apple TV, será garantido o acesso a mais de 40 minutos de conteúdo extra, como comentários do diretor e dos compositores da trilha sonora do filme, curiosidades sobre os cenários e figurino, e ainda uma explicação detalhada sobre os chocolates do filme, diretamente da chocolateira que os criou.