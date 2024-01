Cine São Luiz exibe filmes de Almodóvar gratuitamente no Carnaval

Entre os dias 7 e 12 de fevereiro, datas do Carnaval deste ano, o Cineteatro São Luiz exibirá gratuitamente filmes do famoso diretor espanhol Pedro Almodóvar.

Seis longas do diretor serão exibidos ao longo dos dias, por meio do projeto “Perfil de Semana”, que destaca obras importantes de grandes diretores. O equipamento cultural não pode divulgar antecipadamente a grade prevista da programação. Para saber os horários e quais filmes serão transmitidos, é preciso entrar em contato com o Cineteatro pelas redes sociais ou WhatsApp.