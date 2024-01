Veja por que visitar a Costa do Descobrimento na Bahia

Além das maravilhas naturais, região sul do estado baiano permite fazer uma verdadeira imersão na rica história do Brasil

Costa do Descobrimento, localizada no sul da Bahia, é uma região rica em história e beleza natural, que continua encantando visitantes de todo o mundo, assim como encantou os portugueses há mais de 500 anos. São quatro os principais municípios que compõem essa rota turística que oferece uma experiência única aos seus visitantes: Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e Guaratinga.

Principais atrativos

O diferencial da costa está em sua diversidade natural, que inclui praias paradisíacas, baías deslumbrantes, recifes de coral, manguezais exuberantes e rios navegáveis. Essa variedade de ecossistemas proporciona condições ideais para a prática do turismo de aventura e ecoturismo, atraindo viajantes em busca de experiências emocionantes em meio à natureza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não à toa, guarda alguns dos destinos mais famosos do Brasil, como Trancoso, Arraial d’Ajuda, Santo André e Caraíva, todos distritos de Porto Seguro. Ali, inclusive, estão algumas das mais belas faixas de areia do país, como a Praia do Espelho, a Praia do Satu e a Praia do Mucugê.