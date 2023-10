Renascer: Adriana Esteves revela motivo de não retornar para remake

Considerada uma das novelas mais relevantes da Rede Globo, “Renascer” retorna em remake para a programação da TV aberta a partir de janeiro de 2024 . A novela acompanha a família de José Inocêncio (que será vivido por Humberto Carrão na 1ª fase, e Marcos Palmeira na 2ª) e a relação com seus quatro filhos que é abalada após o casamento do patriarca com Mariana, uma jovem muito mais nova.

“Comecei a fazer uma novela atrás da outra, com personagens grandes, ganhei exposição e tinha pouca maturidade. Fiquei perdida, não segurei a onda. E aí veio a depressão. (...) Foram os anos mais difíceis da minha vida", relembrou Adriana em uma entrevista à Marie Claire em meados de 2016.

Adriana Esteve recusa convite para remake de "Renascer"

Atualmente uma das atrizes de maior renome de sua geração, Adriana Esteves chegou a ser convidada para participar do remake de “Renascer”. De acordo com o O Globo, a atriz seria Jacutinga, cafetina originalmente interpretada por Fernanda Montenegro, mas precisou recusar devido desencontro da agenda.

Exibida em 1993, veja como estão os atores de 'Renascer' hoje em dia

Segundo o site, as gravações dos episódios em que a personagem aparece iriam ocorrer no mesmo período em que Adriana retornaria com as produções da segunda temporada de “Os Outros”, série da Globoplay. Com a recusa, Juliana Paes assumiu o papel na versão de 2024.



