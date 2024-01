HBO Max vai virar Max e terá conteúdos da Discovery; veja o que muda

Planos atuais da HBO Max serão mantidos por "tempo limitado" após o lançamento da Max no Brasil. Veja o que muda e os novos planos

A Max é a plataforma de streaming que traz a da HBO Max com as marcas da família Warner Bros. Discovery, incluindo Home & Health, ID e Discovery Kids.

A alteração ocorrerá em 39 territórios da América Latina e do Caribe, incluindo o Brasil. Confira a seguir o que muda, os novos planos e como ocorrerá a migração dos assinantes da HBO Max para o novo streaming.

A Warner Bros. Discovery, dona da HBO Max , anunciou a mudança de marca do streaming para 27 de fevereiro. Agora, a plataforma se chamará apenas “Max” , nome utilizado nos Estados Unidos desde o ano passado.

Além disso, a proposta de conteúdo da plataforma incluirá exibição de filmes de grandes estúdios, como Sony Pictures; eventos ao vivo, como a Temporada de Premiações e torneios esportivos.

Ela combinará os conteúdos da HBO e do Universo DC, além de filmes de sucesso, séries originais e alguns gêneros, como novelas, crimes reais, reality shows e programas de culinária e comédia.

Originais da HBO, os Max Originals, assim como os filmes, séries e animações premiados da Warner Bros., do Universo DC, do Cartoon Network, dos Looney Tunes, do Adult Swim serão incluídos.

Oscar 2024: lista completa dos indicados para a premiação. CONFIRA

Max e HBO Max: Planos e Preços

Os novos usuários terão três planos para escolher:

Max: Plano Básico com Anúncios

A assinatura mensal custará R$ 29,90 e a anual custará R$ 225,90.