Novela Pantanal 2022: como está hoje o antigo elenco da TV Manchete?

Em 2022, a novela Pantanal ganha espaço na TV Globo: das segundas aos sábados, a partir das 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília) a nova versão da telenovela vem com novos personagens na saga de amor entre Juma Marruá e Jove. O primeiro capítulo estreou na segunda-feira (28/03) e bateu recorde de audiência na TV Globo.

A versão de 1990 ficou bastante famosa através da TV Manchete. O POVO relembra como está o elenco da versão antiga da novela Pantanal em 2022:

Marcos Winter - Joventino Neto

Ator tinha 24 anos quando interpretou Jove. Hoje, aos 55 anos, seu papel mais recente foi como Alberto na série Segunda Chamada da TV Globo. Na trama, ele interpreta um homem com sequelas de um AVC e é marido da professora Lúcia, vivida por Debora Bloch. Ele é pai de Ana Clara Winter com Paloma Duarte, ambas atrizes.

Novela Pantanal: em 1990, Jove foi interpretado por Marcos Winter; seu último papel foi na série Segunda Chamada (Foto: Reprodução/YouTube/TV Globo)



Cristina Oliveira - Juma Marruá

O par romântico de Jove tinha 27 anos quando foi ao ar com Pantanal. Aos 58 anos, um dos seus papeis mais recentes foi na novela Topíssima, na Record TV e e ela está longe das telas desde 2020. Hoje, é sócia-diretora de duas marcas de cosméticos e embaixadora da causa SOS Pantanal, uma organização para preservação do bioma brasileiro.

Novela Pantanal: em 1990, Juma Marruá foi interpretada por Cristiana Oliveira; em 2022, atriz é embaixadora de causas sociais pelo Pantanal. Veja antes e depois do elenco (Foto: Reprodução/Instagram)



Cássia Kiss - Maria Marruá

Aos 32 anos, a atriz interpretou a mãe de Juma na trama. Sempre discreta na vida pessoal, Cássia continua na ativa aos seus 64 anos: recentemente, ela estreou a série Desalma no Globoplay e também participou da série Ilha de Ferro, da mesma plataforma de streaming.

Novela Pantanal: em 1990, Maria Marruá foi interpretada por Cássia Kis; em 2022, atriz mantém uma vida discreta (Foto: Reprodução/Instagram)



Paulo Gorgulho - José Leôncio

Zé Leôncio na segunda fase da novela, Paulo foi considerado um dos maiores galãs dos anos 90. Seu último trabalho de Paulo também foi na série Segunda Chamada, como o diretor Jeci. O ator fez uma participação especial na nova versão da novela Pantanal em sua estreia, entregando o berrante para Joventino na primeira fase da trama.

Novela Pantanal: em 1990, José Leôncio foi interpretado por Paulo Gorgulho; em 2022, ator fez participação especial na estreia da novela (Foto: Reprodução/Instagram)



Ingra Lyberato - Madeleine

A atriz interpretou a esposa de José Leôncio e mãe de Jove em 1990. Na trama, ela se muda para o Pantanal com o marido, mas como não se acostuma com o ambiente, volta para a cidade grande com o filho. Hoje, a atriz de 55 anos trabalha com constelação familiar e grupos de estudos, além de lives sobre o assunto nas redes sociais.

Novela Pantanal: em 1990, Madeleine foi interpretada por Ingra Lyberato; em 2022, atriz é influencer e trabalha com constelação familiar (Foto: Reprodução/Instagram)



Cláudio Marzo - Zé Leôncio

O ator interpretava Zé Leôncio e o Velho do Rio na versão antiga de Pantanal. O autor faleceu em 2015, vítima de complicações pulmonares.

Novela Pantanal: em 1990, Velho do Rio foi interpretado por Cláudio Marzo; ator faleceu em 2015 (Foto: Reprodução/Instagram)



