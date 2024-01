Elza Soares: dois anos após morte, lembre destaques da artista

Elza Soares: Casamento forçado e gravidez na adolescência



Aos 12 anos, Elza Soares foi forçada pelo seu pai a se casar e aos 13, tornou-se mãe de um dos seus oito filhos. Quando ficou viúva aos 21, ela pode se dedicar à música, mesmo com a reprovação de sua família.

Na década de 50 ainda, dois de seus filhos chegaram a falecer por conta da desnutrição.

Elza Soares: Início da carreira



Em 1953, Elza Soares iniciou sua vida artística ao fazer o seu primeiro teste na Rádio Tupi, no programa de calouros de Ary Barroso, quando conquistou o primeiro lugar.



Em 1959, a cantora foi contratada para trabalhar na Rádio Vera Cruz. Em 1960, atuou no Festival Nacional da Bossa Nova. Três anos mais tarde, Elza foi a representante do Brasil na Copa do Mundo no Chile.

Elza Soares: Relacionamento com Mané Garrincha



Antes de iniciar seu matrimônio com Mané Garrincha, Elza Soares viveu um romance proibido com o jogador, que era casado. Em 1965, o casamento de Garrincha chegou ao fim, e no ano seguinte, ele formalizou sua união com Elza.

Devido à ditadura militar, o casal teve que se exilar na Itália, no entanto, foi um período conturbado no relacionamento dos dois, o atleta tornou-se alcoólatra e passou a agredir fisicamente Elza.