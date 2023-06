Com faixa de Rita Lee, novo disco de Elza Soares chega ao Spotify

"No tempo da Intolerância", álbum póstumo de Elza Soares, é lançado no streaming

O álbum póstumo de Elza Soares foi lançado nesta sexta-feira, 23, e já pode ser ouvido nas plataformas de streaming. Batizado “No tempo da Intolerância”, o disco é uma celebração da vida e trajetória da "mulher do Fim do Mundo".

Falecida em janeiro de 2022, aos 91 anos de idade, Elza Soares é reconhecida como a Voz do Milênio, tendo deixado um extenso legado na arte e cultura e tornado-se inspiração para diversos artistas nacionais e internacionais. Gravado pouco tempo antes de sua morte, “No tempo da Intolerância” celebra os 70 anos de carreira de Elza Soares.

O disco póstumo, lançado na data em que é comemorado o aniversário da artista, possui canções inéditas e colaborações especiais, como a faixa “Rainha Africana”, escrita por Rita Lee, com melodia de Roberto de Carvalho, marido da Rainha do Rock.

"No tempo da Intolerância", álbum póstumo de Elza Soares, é lançado no streaming Crédito: Divulgação

“Pouco antes de eu ser diagnosticada com câncer, ela [Elza] me pediu uma música para gravar. A letra baixou em dez minutos. Pensei em sua figura majestosa e nasceu ‘Rainha Africana’. Rob fez a música, fomos ao estúdio na garagem, gravamos uma demo e mandamos para ela. Tudo no mesmo dia”, detalhou Rita Lee, em "Outra biografia".

Além de Rita Lee, o álbum inédito de Elza também traz participação de Dona Ivone Lara, na faixa “No compasso da vida”, e Pitty, em “Feminelza”. A produção pode ser ouvida no Spotify e nas outras plataformas de streaming de música.



