Elza Soares morre aos 91 anos; cantora faleceu de causas naturais

Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20 de janeiro, aos 91 anos. A cantora, que estava na sua casa no Rio de Janeiro, faleceu de causas naturais.

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais”, informou nota nas redes sociais.

“Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação”, homenageou.

“A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim”.



Trajetória de vida e música

Nascida em 1930, no Rio de Janeiro, cresceu em bairro pobre da capital carioca. Ainda criança, aos 12 anos, foi obrigada a se casar com um homem que a violentava. Quando se tornou viúva, aos 21, e com filhos para cuidar, decidiu seguir o seu sonho de se tornar cantora.

Inscreveu-se no concurso do programa “Calouros em Desfile”, da rádio Tupi, em 1953, apresentado pelo compositor Ary Barroso. Naquela época, não tinha dinheiro para comer o suficiente e usava um vestido ajustado com alfinetes. O apresentador lhe perguntou: “de que planeta você veio, minha filha?”. E ela respondeu sua icônica frase: “Do mesmo planeta que você, seu Ary. Do planeta fome”.

Apesar de vencedora, sua carreira não despontou naquele momento. Anos depois, no fim da década de 1950, participou de outro concurso na rádio, ganhou o prêmio e assinou um contrato. A partir disso, passou a fazer turnês e gravar discos.

Seu primeiro álbum foi “Se Acaso Você Chegasse” (1960). E não parou mais de lançar novas produções. Na discografia, tem “A Bossa Negra” (1960), “Na Roda do Samba” (1964), “Lição de Vida” (1976), “A Mulher do Fim do Mundo” (2015) - seu primeiro somente com musicas inéditas - e “Deus é Mulher” (2018).

Um de seus últimos trabalhos foi “Planeta Fome” (2019), seu 34º álbum. Com 12 faixas, incluindo composições autorais, aborda a busca por justiça e igualdade no Brasil. Mostra, em suas letras, a realidade brasileira, mas também tenta encontrar um futuro de esperança. O título faz referência ao ocorrido com Ary Barroso em 1953.

Entre o samba, a MPB e a bossa nova, Elza Soares foi considerada a cantora brasileira do milênio em 1999, pela rádio BBC de Londres, por meio do projeto “The Millennium Concerts”. Também está na lista das 100 maiores vozes da música do País, de acordo com a Rolling Stone Brasil.



