Titanic: por que o filme ainda faz sucesso 26 anos após o lançamento?

Leonardo DiCaprio (Jack) e Kate Winslet (Rose) em Titanic. Crédito: Walt Disney Studios/Divulgação

"Eu sou o rei do mundo!". A frase se tornou uma das mais marcantes do cinema quando, em 1997, Leonardo DiCaprio, interpretando o personagem Jack Dawson, bradou diante da majestosidade do transatlântico Titanic. No último dia 16 de janeiro, o filme Titanic completou 26 anos de lançamento nos cinemas brasileiros. O longa dirigido pelo cineasta canadense James Cameron é um dos mais aclamados da história da sétima arte. Foram 14 indicações ao Oscar, com 11 vitórias, além de 4 prêmios Grammy por My Heart Will Go On, música eternizada na voz de Celine Dion, e 4 Globos de Ouro. Nos cinemas foram mais de 2 bilhões de dólares arrecadados ao redor do mundo.

Jack e Rose, par romântico do filme "Titanic" (1997), sucesso de bilheteria Crédito: Divulgação/Titanic Na TV aberta, a exibição de Titanic é quase sinônimo de audiência e repercussão. Em sua última exibição, no domingo, 7 de janeiro, o filme obteve a segunda maior audiência do dia na Rede Globo, perdendo apenas para o Fantástico. Mesmo mais de 25 anos depois, o sucesso do filme é inegável. Os números não mentem. Mas o que tornou Titanic um sucesso nos anos 1990 e por que o filme repercute até hoje? Filme do Titanic e a receita certa para o sucesso

Jornalista, crítico de cinema e membro votante do Globo de Ouro, Daniel Herculano Daniel também é critico da Federação Internacional de Críticos de Cinema (Fipresci) e da Associação Brasileira de Críticos de Cinema

(Abraccine). explica que o sucesso de Titanic está nos detalhes. Antes da produção do filme, James Cameron desceu uma profundidade de mais de 4 mil metros até os verdadeiros destroços do Titanic. Inicialmente, o filme deveria custar 100 milhões de dólares Aproximadamente R$ 494 milhões na cotação atual, em 17 de janeiro de 2023. , mas acabou-se gastando o dobro da quantia inicialmente prevista. Soma-se a tudo isso, o fato da produção do longa ter construído uma réplica do Titanic com mais de 220 metros O navio original tinha 269 metros. de comprimento. Além disso, para reforçar o realismo do longa, abaixo do navio-cenário foi construído um tanque com quase 19 milhões de litros d’água onde o navio dos cinemas poderia, literalmente, ser naufragado.

“Ele [James Cameron] é muito detalhista e isso vemos na tela de uma forma viva, onde você retorna ao Titanic dentro daquela história”, explica Daniel. O diretor James Cameron também foi responsável por filmes como "True Lies", "Aliens", "O Exterminador do Futuro 2" e a franquia "Avatar". Crédito: YURI CORTEZ / AFP Rose Dewitt Bukater e Jack Dawson: o casal encantador no Titanic A escolha do casal protagonista foi outro fator determinante para o sucesso do filme. O carisma que Leonardo DiCaprio e Kate Winslet (Jack e Rose, respectivamente) imprimiram em seus personagens cativaram as emoções dos telespectadores.

Daniel conta que na época do lançamento, muito se falava que Titanic era "um romance água com açúcar dentro de um grande filme. Porém, essa ideia se dissipou pois o drama se tornou um grande romance. É emocionante à medida que você se envolve com a história." Filme Titanic coloca o espectador como testemunha

Daniel Herculano explica que “além de suas qualidades, Titanic é um filme que ‘suga’ nossa atenção pois estamos vivenciando aquilo junto com os passageiros.”