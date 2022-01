Elza Soares morreu no mesmo dia que Garrincha

Elza Soares morreu nesta quinta-feira, 20 de janeiro, aos 91 anos de idade por causas naturais. A morte da cantora aconteceu no mesmo dia que a do jogador Garrincha, com quem viveu um relacionamento por 17 anos e teve um filho. O jogador faleceu no dia 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, vítima de cirrose hepática.

“É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio de Janeiro, por causas naturais”, informou a nota de sua assessoria nas redes sociais.

Considerada uma das principais vozes brasileiras, Elza foi reconhecida mundialmente, sendo considerada a cantora brasileira do milênio em 1999, pela rádio BBC de Londres, por meio do projeto “The Millennium Concerts”.

Elza cresceu em um bairro pobre do Rio de Janeiro e enfrentou muitas dificuldades antes de começar sua carreira musical. Com apenas 12 anos ela foi obrigada a se casar com um homem bem mais velho que a violentava, engravidando na mesma idade. Só depois de se tornar viúva, aos 21 anos, e com filhos para cuidar, ela conseguiu seguir o sonho de se tornar cantora.

