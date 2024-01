Vocalista do Red Hot Chili Peppers vai ganhar cinebiografia

Vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis terá cinebiografia; o filme será baseado em livro de memórias do cantor e não possui data de estreia

Vocalista do Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis terá cinebiografia. De acordo com a Variety, a Universal Studios adquiriu os direitos sobre o livro de memórias do artista, o “Scar Tissue: As Memórias do Vocalista do Red Hot Chili Peppers”.

O estúdio também é o responsável pela produção. Segundo o veículo, a trama promete uma adaptação que será “um retrato chocantemente sincero de um artista, viciado e líder".

O longa também contém "uma história profundamente não convencional de pai e filho ambientada em uma cena punk de Los Angeles dos anos 1970 e 1980 movida a substâncias. Esta história examina, sem julgamento, como todas as suas experiências que moldaram a música que acabou sendo adotada por milhões de pessoas", descreve.