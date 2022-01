Elza Soares enfrentou a morte de 4 filhos e teve uma filha sequestrada

Elza Soares teve uma morte natural aos 91 anos hoje, quinta-feira, 20. A cantora foi mãe com apenas 13 anos de idade e enfrentou a morte de quatro filhos, além do sequestro de uma filha

Elza Soares, cantora consagrada na música brasileira, morreu hoje, quinta-feira, 20, aos 91 de anos de idade por causas naturais. Antes de marcar o mundo com sua voz e deixar um legado, Elza enfrentou muitas dificuldades. A cantora foi mãe cedo, com apenas 13 anos de idade, e suportou a morte de quatro dos oito filhos que teve, além do sequestro de sua filha Dilma, reencontrada apenas 30 anos depois.

Elza Soares perdeu os dois primeiros filhos por desnutrição

A cantora teve sua infância interrompida quando foi obrigada pelo seu pai a se casar aos 12 anos de idade, quando engravidou pela primeira vez aos 13 anos. Os dois primeiros filhos de Elza, ambos meninos, morreram ainda recém-nascidos devido à desnutrição. Com poucas semanas de vida, os dois não chegaram a ser registrados e nem possuíram nomes.

Garrinchinha morreu aos 9 anos de idade e foi o único filho que Elza teve com Garrincha

O único filho da relação de Elza Soares e Mané Garrincha faleceu ainda criança, com apenas nove anos de idade. Garrinchinha morreu em um acidente de carro, três anos depois de seu pai. O filho do casal voltava de Pau Grande, cidade natal de Garrincha, onde havia ido jogar uma partida de futebol.

O carro que levava Garrinchinha desgovernou-se, a porta do veículo abriu e o menino foi lançado para fora. Além de Garrinchinha, Elza já havia perdido dois filhos anteriormente.

Gilson, aos 59 anos, foi o último filho falecido de Elza Soares

Em 2015, Elza Soares perdeu seu filho Gilson, de 59 anos, por complicações de uma infecção urinária. Gilson foi fruto do relacionamento com seu primeiro marido, com quem se casou aos 12 anos.

Elza Soares teve uma filha sequestrada

Em 1950, a cantora teve sua filha Dilma Soares sequestrada com apenas 1 ano de idade e só conseguiu reencontrar a filha 30 anos depois, em 1980. A menina foi sequestrada por um casal de amigos que Elza tinha confiança.

