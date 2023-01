Elza Soares: produções inéditas homenageiam 70 anos de carreira

Em 20 de janeiro de 2022 morria, aos 91 anos, a cantora e compositora Elza Soares. Em 2023, ano em que a artista completaria 70 anos de carreira, vem a público o projeto "Elza 70", com álbum com canções inéditas, turnê de tributo e documentário.

A turnê "Elza Tributo", será cantado por Larissa Luz e Caio Prado, e é baseada no álbum e DVD "Elza, ao vivo no Municipal". Já o novo disco "No Tempo da Intolerância", tem lançamento marcado para o dia 23 de junho, quando é comemorado o aniversário da cantora. O álbum reúne letras de Elza Soares e outros compositores.

Com o acervo de Elza Soares preservado, os produtores ainda querem fazer uma exposição para abordar a trajetória da "Mulher do Fim do Mundo". Já o lançamento de DVD, gravado no Theatro Municipal de São Paulo, que irá para uma plataforma de streaming, ainda não tem data para ser divulgado.

O documentário, dirigido por Eryk Rocha, que mostra a trajetória de Elza Soares nos últimos cinco anos, deve vir a público no segundo semestre de 2023.

Uma das maiores vozes do samba brasileiro, ao longo da carreira Elza Soares esteve em diversos gêneros musicais, desde o samba, jazz, samba-jazz, sambalanço, bossa nova, mpb, soul, rock e música eletrônica.

A cantora já foi retratada em outras produções como "My Name is Now" (2014), "Elza & Mané - Amor em Linhas Tortas" (2022) e "Elza Infinita" (2021).

