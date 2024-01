Retrospectiva 2023: 10 artistas que deixaram saudade este ano

Da música, televisão, teatro, cinema e do entretenimento, artistas do Brasil e do mundo morreram em 2023 e impactaram os fãs

Youtuber pioneiro no Brasil, Paulo Cezar Siqueira morreu no dia 27 de dezembro. Conhecido na internet como PC Siqueira , o vlogger iniciou a carreira em meados de 2010 com a publicação de vídeos em seu canal do Youtube “Mas Poxa Vida”.

Grande nome do teatro brasileiro, José Celso Martinez, o Zé Celso , morreu no dia 6 de julho aos 87 anos de idade. Reconhecido como figura central das artes cênicas do Brasil, Zé Celso foi o fundador do Teatro Oficina, referência em pesquisa e inovação no teatro.

No dia 19 de abril, o cantor de k-pop Moonbin morreu aos 25 anos de idade. Membro do grupo sul-coreano Astro, o idol também fazia parte do duo Moonbin&Sanha, que tinha show marcado no Brasil no mês de junho.

Ícone da música popular dos Estados Unidos, Tony Bennett morreu no dia 21 de julho aos 96 anos de idade. Reconhecido como grande nome do jazz e do pop dos EUA, o artista conquistou públicos diversos ao redor do mundo.

Nascido em Fortaleza no ano de 1941, o diretor teatral Aderbal Freire-Filho morreu aos 82 anos de idade no dia 9 de agosto. Nome destaque na produção teatral no Brasil, Aderbal era casado com a atriz Marieta Severo. O cearense faleceu devido a um acidente vascular cerebral (AVC).

Angus Cloud

Intérprete de Fezco na série “Euphoria”, Angus Cloud morreu aos 25 anos de idade no dia 31 de julho. O ator foi encontrado morto em sua residência na cidade de Oakland, nos Estados Unidos. “Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras”, relembra a nota da família.

Didi do Brasas

Nome prestigiado no forró do Estado, Didi do Brasas morreu no dia 27 de junho aos 66 anos de idade. Fundador do Brasas do Forró, a banda cearense é considerada uma das pioneiras do forró da região.

Tina Turner

Ícone do rock internacional, Tina Turner morreu no dia 24 de maio aos 83 anos de idade. Voz dos sucessos "Better Be Good to Me", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Typical Male", "The Best" e "I Don't Wanna Fight" e outros hits, Tina Turner teve sua carreira celebrada por diversas gerações.