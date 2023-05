Palmirinha: morre apresentadora aos 91 anos de idade, em SP

Palmira Nery da Silva Onofre, mais conhecida como Vovó Palmirinha, morreu hoje, domingo, 7, em São Paulo (SP), aos 91 anos. Em publicação nas redes sociais, a família informou que a apresentadora estava internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz desde 11 de abril e faleceu “em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos”.

O velório da cozinheira acontecerá amanhã, segunda-feira, 8, de 9 a 17h, no Cemitério do Morumby, na Zona Sul de São Paulo. Conforme anunciado pela família, o espaço estará aberto ao público de 11 a 13h. “O sepultamento será reservado apenas para amigos e familiares. Agradecemos o carinho de todos neste momento tão difícil”, escreveram os familiares.

Morre Palmirinha: carreira na televisão começou aos 63 anos

Palmirinha deixou três filhas, seis netos, seis bisnetos e “uma legião de fãs”, como diz a família. Sua carreira na televisão começou em 1994, aos 63 anos, após uma reportagem de Silvia Poppovic na Band chamar a atenção de Ana Maria Braga.

“Seu jeito simples e cativante de apresentar suas receitas foi o que possibilitou ganhar amiguinhas e amiguinhos, como os chamava”, disse a família. “Exemplo de mãe que sempre batalhou para sustentar sua casa, dar educação e uma vida digna para suas filhas, Palmirinha é referência”.

Morre Palmirinha: famosos reageme se despedem

Durante sua apresentação do “Domingo Legal” no SBT, Celso Portiolli, 55, chorou ao ser avisado da morte de Palmirinha, uma amiga próxima. O apresentador interrompeu um dos quadros do programa para anunciar a notícia. “Engraçado que nessa semana, eu tava falando com um amigo meu sobre a Palmirinha. Uma das pessoas mais doces que conheci. Ela foi a vovó que o Brasil inteirinho queria ter”, relatou Celso, com olhos marejados.

Serginho Groisman, 72, conhecido pelo programa “Altas Horas” na TV Globo, lamentou a morte da cozinheira em publicação no Instagram. “Palmirinha querida de todo mundo. Aprendemos muito sobre comida, bom astral e bom humor. Fica em paz”, escreveu o jornalista. Na foto, os dois aparecerem durante gravação de episódio do “Altas Horas” de 2018.

Ana Maria Braga, 74, também publicou no Instagram: “Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto”.

Intérprete do colega de Palmirinha na TV, o boneco Guinho, Anderson Clayton celebrou sua ligação com a apresentadora e a agradeceu pela companhia. “Vivemos nesses últimos 25 anos muitas conversas, horas de camarim, gargalhadas e lágrimas. Momentos tristes surgiram, porque sem eles não conseguiríamos mostrar que uma grande história também é feita de desencontros e dor. Mas o amor e respeito sempre prevaleceram”, narrou.

Outros nomes da televisão brasileira, como Tatá Werneck, Nany People, Mamma Bruschetta e Edu Guedes, também escreveram palavras de luto para Palmirinha nas redes sociais.

Morre Palmirinha: nota dos familiares

Confira na íntegra a nota dos familiares de Palmirinha:

“A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril”.



