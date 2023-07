Morre Tony Bennett, cantor astro do jazz e do pop, aos 96 anos

O cantor Tony Bennett, um dos ícones da música popular dos Estados Unidos, morreu nesta sexta-feira, 21, aos 96 anos, em Nova Iorque. O intérprete vencedor de 20 prêmios no Grammy foi um dos principais nomes de sucesso do anos 1950 nos EUA, além de ter trajetória marcada por parcerias com figuras como Diana Krall, Amy Winehouse e Lady Gaga.

O artista de 96 anos havia sido diagnosticado em 2016 com doença de Alzheimer, o que só foi divulgado em 2021. Apesar do diagnóstico, a condição tinha progressão lenta e, por isso, Bennett seguiu na ativa, gravando discos e fazendo turnês até agosto de 2021.

A última aparição pública de Bennett foi justamente em um show no Radio City Music Hall com a cantora Lady Gaga, que foi parceira artística do cantor nos discos "Cheek to Cheek" (2014) e "Love for Sale" (2021).

Tony Bennett: início da carreira

Nascido em 3 de agosto de 1926 em Nova Iorque, Tony Bennett foi um dos principais cantores do pop tradicional, gênero musical dos EUA anterior à popularização do rock e do pop contemporâneo. Ele vendeu mais de 50 milhões de discos mundialmente e foi reconhecido com diversos prêmios ao longo da carreira.

Desde a infância Tony Bennett cantava, mas foi só a partir dos anos 1950 que adentrou no mundo artístico. A primeira canção de sucesso do artista foi "Because of You", lançada em 1951.

O auge da carreira de Bennett ocorreu nos anos 1950 e 1960, período em que ele lançou mais de 20 discos. Nos anos 1970 e 1980, o artista teve período de menos produção e de problemas pessoais e profissionais.

Tony Bennett: novos públicos

Foi a partir da segunda metade da década de 1980, porém, que Bennett retomou a produção e, inclusive, foi apresentado a públicos mais jovens. Nos anos 1990, inclusive, o artista apareceu na MTV em premiações e chegou a lançar um "MTV Unplugged" (Acústico MTV) em 1994, aos 67 anos.

Já nos anos 2000, a discografia de Bennett ficou marcada pelo lançamento do disco "Duets", que celebrou os 80 anos do artista. O álbum consiste em parcerias dele com nomes de diferentes gerações da música, como Juanes, Paul McCartney, Celine Dion, Stevie Wonder, John Legend e George Michael.

Em 2011, foi lançado "Duets II", que contou com duetos de Tony Bennett com Lady Gaga, Amy Winehouse, Natalie Cole, Mariah Carey e Alejandro Sanz.