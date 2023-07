Morre Zé Celso Martinez, diretor que revolucionou o teatro

Diretor teatral, dramaturgo, ator e criador do Teatro Oficina, José Celso Martinez morre aos 86 anos; artista foi internado após sofrer queimaduras em incêndio e teve agravamento do quadro de saúde

Uma das figuras centrais das artes cênicas do Brasil, o diretor teatral José Celso Martinez morreu nesta quinta-feira, 6, aos 86 anos, após sofrer queimaduras em incêndio em seu apartamento na última terça-feira, 4. O dramaturgo é criador do Teatro Oficina, referência nacional em inovação e pesquisa teatral.

Nascido em 30 de março de 1937 na cidade de Araraquara, em São Paulo, Zé Celso se aproximou da linguagem teatral ainda nos anos 1950. Estudante de Direito na USP entre 1955 e 1960, o artista não chegou a concluir o curso, mas foi durante o período que fundou o Teatro Oficina, reconhecido por provocações e liberações conceituais e estéticas.

O grupo foi formado na época em que Zé Celso integrava o Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da USP. A data oficial de criação é 1958 e ocorreu após movimentação do artista com outros estudantes da época, como Amir Haddad e Fauzi Arap.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Profissionalização do Oficina



Após uma fase inicial e amadora, o Teatro Oficina passa por processo de profissionalização no início dos anos 1960, ocupando um prédio na rua Jaceguai, na capital paulista. Foi ao longo dos anos 1960 que alguns dos principais trabalhos do grupo e de Zé Celso foram primeiramente montados.

Destacam-se especialmente os espetáculos "O Rei da Vela", de 1967, e "Roda Vida", de 1968. A relação dos trabalhos com o período da ditadura era direta, uma vez que as obras continham críticas ao regime e às opressões.

A primeira citada foi uma adaptação do texto homônimo de Oswald de Andrade, escrito nos anos 1930 e montado pela primeira vez somente nos anos 1960, pelo Teatro Oficina. A obra se tornou central para o movimento tropicalista daquela década.

Em entrevista às Páginas Azuis do O POVO em 2011, Zé Celso creditou ao espetáculo a própria "libertação". "Nos anos 1950, por exemplo, eu vivi no armário. Eu tive um relacionamento de 10 anos sem me assumir. Eu era assim quando criei o Oficina. Só com 'O Rei da Vela' eu me libertei", afirmou na época.

Zé Celso chegou a ser detido pelo regime militar em 1974. O artista saiu do Brasil naquela década, retornando ao País em 1979.

Outros trabalhos

Entre outros espetáculos centrais da carreira de Zé Celso ao longo dos anos, está, por exemplo, "Ham-let", que marcou a reinauguração do Teatro Oficina após um trabalho de reforma entre os anos 1980 e 1990.

A década de 1990 foi marcada, ainda, pelas encenações "As Bacantes", uma adaptação da obra de Eurípides, e "Cacilda!", escrita pelo próprio Zé Celso.

Já nos anos 2000, o trabalho mais reconhecido do diretor foi a adaptação de "Os Sertões", de Euclides da Cunha. A montagem circulou o Brasil entre 2002 e 2006, passando inclusive pelo Ceará.

Mais sobre o acidente

O artista estava desde terça-feira, 4, internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital das Clínicas, em São Paulo. O incêndio ocorreu na manhã do dia 4.

A suspeita é que o fogo tenha iniciado por um problema de curto-circuito no aquecedor do local, que havia sido ligado pelo artista. As causas do acidente estão sendo investigadas.