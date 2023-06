Morre Didi do Brasas, fundador do Brasas do Forró, aos 66 anos

Didi do Brasas, sanfoneiro e fundador da banda Brasas do Forró, morreu aos 66 anos; velório ocorre na noite desta terça

O sanfoneiro Didi do Brasas faleceu na noite desta terça-feira, 27, aos 66 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe do Brasas do Forró, banda fundada por Didi, em publicação no Instagram.

“É com imensa tristeza que viemos comunicar a todos os fãs, amigos e admiradores da banda Brasas do Forró o falecimento do nosso saudoso e eterno Didi, ocorrido na data de hoje. Ele, que foi o criador e precursor deste projeto em que todos vem acompanhando, aqui fica eternizado o nosso ‘Puxa o fole, Didi’”, declarou a nota.

Antônio Ivanildo Façanha Moreira nasceu em 15 de dezembro de 1956 e teve contato com a música ainda na juventude. No ano de 1982, Didi fundou a banda “Só Cinco”. Na década de 1990, Didi criou a banda Brasas do Forró, sendo um dos grupos de forró pioneiros no Ceará.

O músico estava afastado dos palcos há alguns anos, mas seguia no comando da banda. As apresentações de São João do Brasas do Forró, marcadas para acontecer até o dia 2 de julho, foram canceladas.

“Obrigado a cada um de vocês por todo o carinho e amor que recebemos nesses 27 dias na estrada. (...) Com imenso pesar comunicamos que estamos encerrando nossa tour”, detalhou o comunicado.

A causa da morte do sanfoneiro não foi divulgada. O velório de Didi do Brasas irá ocorrer na noite desta terça-feira, 27, às 23h30min, na sede da banda, localizada na avenida Siqueira Campos, número 409, bairro Siqueira, em Fortaleza.



