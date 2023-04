K-Pop: Moonbin, do grupo Astro, morre aos 25 anos de idade

Membro do grupo de k-pop Astro, Moonbin faleceu nesta quarta-feira, 19, aos 25 anos de idade; cantor sul-coreano estava com show marcado no Brasil em junho

O cantor sul-coreano Moonbin faleceu nesta quarta-feira, 19, aos 25 anos de idade. O idol de k-pop era membro do grupo Astro e do duo Moonbin&Sanha, uma subunidade formada pelo artista e seu companheiro de grupo Yoon Sanha.

A informação foi divulgada inicialmente pela Delegacia de Gangnam, em Seul, e confirmada horas depois pela Fantagio, empresa que agencia o grupo de k-pop. “Em 19 de abril, Moonbin, membro do Astro, de repente nos deixou para se tornar uma estrela no céu. (...) É ainda mais doloroso entregar esta notícia tão repentinamente aos fãs que apoiaram Moonbin e lhe enviaram seu amor”, informa o comunicado divulgado nas redes sociais da empresa.

“Embora não possamos comparar nossa tristeza com a dor que as famílias enlutadas estão sentindo, perdendo um filho e irmão amado, os membros do Astro, colegas artistas da Fantagio, executivos da empresa e funcionários estão de luto pelo falecido em grande tristeza e choque”, continuou a nota.

Com o Astro, Moonbin debutou em 2016, aos 18 anos de idade, junto com os colegas de grupo Cha Eunwoo, Jinjin e Sanha. Pelo duo Moonbin&Sanha, o artista estava com turnê internacional marcada e faria um show no Brasil no dia 5 de junho, em São Paulo.

