Morre PC Siqueira, youtuber pioneiro no Brasil, aos 37 anos

O youtuber e influenciador brasileiro PC Siqueira foi encontrado morto nesta quarta-feira, 27, em sua residência em São Paulo. A informação foi confirmada pelo site Metrópoles, que detalhou que a Polícia Militar de São Paulo encontrou o vlogger desacordado em sua residência. PC foi pioneiro do YouTube no Brasil.



Quem foi PC Siqueira? Relembre trajetória do youtuber

Paulo Cezar Goulart Siqueira ganhou reconhecimento na internet em meados de 2010, quando deu início à publicação de vídeos em seu canal do Youtube. Reconhecido como youtuber pioneiro no Brasil, o criador de conteúdo nasceu em São Paulo, em 18 de abril de 1986.

Acumulando 505 mil seguidores no Instagram e mais de 2 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, PC se tornou popular no País e recebeu convites para apresentar programas nos canais da MTV Brasil, PlayTV e TBS Brasil.