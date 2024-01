Club Renaissance, da Beyoncé: conheça festa promovida pela cantora

Beyoncé apareceu de surpresa no evento que aconteceu em Salvador ontem, 21. Saiba mais sobre a festa Club Renaissance

O evento acontece após a exibição do filme “Renaissance: A Film by Beyoncé” . O longa mescla o show da turnê de mesmo nome com cenas dos bastidores, acompanhando a artista e sua família.

A festa é um evento promovido pela cantora para seus fãs . E tem a presença de convidados, como Ludmilla e Léo Santana , no Brasil, e alguns fãs selecionados. Já aconteceu em cidades como Londres e Los Angeles.

A festa “Club Renaissance” aconteceu pela primeira vez no Brasil ontem, 21, em Salvador, na Bahia. O evento é promovido pela Parkwood Entertainment, empresa de entretenimento da própria Beyoncé , com a Rede Globo e marca o lançamento do novo filme da cantora.

Festa “Club Renaissance” é ambientada no universo do álbum

A festa tem como tema o álbum de mesmo nome que deu origem à turnê e ao filme. É toda decorada com tons de prata e muito brilho. As comidas, bebidas e até a música do evento é inspirada nos gêneros disco e dance dos anos 70 e 80, e dedicado à cultura negra.

Beyoncé apareceu de surpresa na festa em Salvador, BA



Beyoncé surpreendeu os fãs e apareceu de surpresa na festa do Club Renaissance, em Salvador, Bahia. O evento aconteceu nessa quinta-feira, 21, no Centro de Convenções de Salvador.

A cantora teria ficado cerca de dez minutos no evento e levou os fãs brasileiros à loucura. Beyoncé não vinha ao Brasil há dez anos.



Beyoncé: Turnê Renaissance



A Renaissance Tour aconteceu em 2023, com 59 shows feitos em 39 cidades da Europa e América do Norte. Beyoncé não anunciou shows da turnê no Brasil.

O show dura quase três horas e conta com 36 músicas, incluindo sucessos como “Break My Soul”. A turnê teve início em Estocolmo, na Suécia, e terminou no Kansas, Estados Unidos.