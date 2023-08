Ela não vem mais ao Brasil? Beyoncé anuncia suposto fim da Renaissance World Tour

A cantora insinuou que o último show será em 22 de setembro. Com isso, o Brasil e o restante da América Latina ficaram fora da turnê mundial

“Essa turnê tem sido uma alegria e como nos aproximamos do último mês, meu desejo de aniversário é comemorar como vocês usando suas roupas mais prateadas para os shows entre 23/8 e 22/9”, disse a cantora no comunicado.

A cantora Beyoncé anunciou, em publicação nos stories do Instagram, que o último show da "Renaissance World Tour" acontecerá em setembro. A cantora insinuou que esses serão os últimos shows da turnê dizendo que tem sido uma alegria e está se aproximando do último mês de shows.

Com o anúncio, os fãs brasileiros reclamaram que a cantora não divulgou datas de shows no Brasil e, portanto, a turnê "Renaissance" não virá ao país.

A "Renaissance World Tour" é a turnê de divulgação do álbum Renaissance, lançado em 2022.

Cadê os shows internacionais em Fortaleza? ENTENDA

Beyoncé: Jornalista confirmou vinda da cantora ao Brasil



Antes do início da “Renaissance World Tour", quando apenas as datas da Europa, dos Estados Unidos e do Canadá foram anunciadas, o jornalista José Norberto Flesch afirmou que a cantora viria ao Brasil em março de 2024.

Caso a afirmação se confirme, Beyoncé não virá com os shows da turnê “Renaissance”.

Beyoncé: Brasileiros marcaram presença nos shows da turnê nos Estados Unidos



Já que Beyoncé não anunciou shows no Brasil, fãs viajaram pelo mundo para vê-la. Desde o primeiro show da turnê, em Estocolmo, na Suécia, a diva notou os brasileiros que estavam na plateia. “Estou vendo que o Brasil está por aqui”, disse a artista durante o concerto.