Brasileiros viajam 72h para assistir show e são abençoados por Beyoncé

Beyoncé “abençoou” dois brasileiros após saber que eles voaram cerca de 72 horas para conhecê-la. O momento aconteceu na primeira apresentação da "Renaissance Tour", nesta quinta-feira, 11, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Os amigos saíram do estado da Amazônia para conhecer a diva pop.

Durante o show, que durou aproximadamente três horas, eles carregaram um cartaz com a frase: Nós voamos 72 horas da Amazônia apenas para ver você". O cartaz chamou a atenção da cantora. Ao final da apresentação a estrela ficou suspensa no palco, foi na direção dos brasileiros e exclamou: "72 horas?! Eu te agradeço. Deus te abençoe".

Fábio, que é fã da cantora desde os 11 anos de idade, contou ao UOL que foi um momento muito emocionante. "Na parte final do show, quando ela está suspensa, ela veio para o nosso lado e eu nem pensei. Então estendemos a bandeira e ouvimos a voz dela lendo a nossa bandeira. Nessa hora comecei a chorar, a tremer, gritei. Foi inacreditável, mas a ficha mesmo só caiu depois", contou.

Segundo ele, a ideia de colocar o número de horas dentro do avião foi do namorado dele. Ele e o amigo Maicon gostaram da ideia e levaram para o show.

"Eu e Maicon gostamos e mandamos fazer a bandeira. Eu esperava que ela notasse, mas, no fundo, não acreditava. Sabe quando você acredita, mas não bota muita fé?", comentou o publicitário.

72 horas de espera

De acordo com Fábio, as 72 horas inclui tempo de voo, espera em aeroportos, conexões e uma noite inteira em um aeroporto na Alemanha.

Foram quatro horas de voo para São Paulo. Na capital paulista, o publicitário esperou cerca de 17 horas para realizar uma conexão até Londres.

O trajeto até a cidade britânica durou mais de 11 horas de viagem. De Londres, o publicitário seguiu viagem para a cidade de Frankfurt, na Alemanha; entretanto, o voo acabou atrasando e o brasileiro acabou perdendo o voo que o levaria até Estocolmo.

"Cheguei com quase 10 horas de atraso. A companhia aérea nos deu voucher para o hotel que fica ao lado do aeroporto, mas acabou não servindo de nada, porque o hotel estava lotado. Além disso, nos deram apenas 15 euros [cerca de R$ 90] para a nossa alimentação na Alemanha, o que é muito pouco. Consegui comer só um sanduíche e preferi dormir no aeroporto mesmo, para não perder o voo até a Suécia, que iria sair às 6h da manhã. Já na Suécia, dormi só duas horas e corri pra fila do show", lembra.

Para realizar o sonho de infância, Fábio relata que dividiu os gastos da viagem em várias parcelas e procurou as opções mais baratas, mesmo que fossem "cheias de paradas e conexões", de acordo com ele "As mais rápidas eram muito caras."