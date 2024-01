Azul é a Cor Mais Quente: atriz relembra desconforto em bastidores

Adèle Exarchopoulos, atriz de "Azul é a Cor Mais Quente", relembrou desconfortos que sentiu nos bastidores do filme e as decisões que tomou para gravar outros longas

“Algumas vezes me sentia como uma prostituta. O diretor Abdellatif Kechiche usava três câmeras, e quando você precisa fingir um orgasmo por seis horas. Não dá para dizer que não foi nada. Mas para mim é mais difícil mostrar meus sentimentos do que o corpo”, memorou.

O longa do franco-tunisiano acompanha um romance lésbico, abordando as descobertas da personagem de Adèle. Quando lançado em 2013, o filme ganhou o prêmio “Palma de Ouro” do Festival Cannes de Melhor Direção.

Ainda detalhando os bastidores, a atriz contou que percebeu que o diretor esperava que ela e Léa Seydoux, que interpretava a outra protagonista, entregassem tudo. “A maioria das pessoas nem ousam pedir as coisas que ele pediu, e elas são mais respeitosas”, afirmou a atriz.

E continou: “As cenas de sexo são coreografadas, o que deixa o ato menos sexualizado. Você tem que estar fora do corpo”.

Lançado em agosto de 2023, o filme “Passagens”, do diretor Ira Sachs, também tem Adèle como protagonista. Para dar vida à personagem Agathe, ela pontuou ao cinegrafista os seus limites para realizar as gravações das cenas íntimas com seu parceiro de set, Franz Rogowski.

“Falei que não tinha e não tenho problemas com cenas de sexo, mas não quero que as pessoas vejam meu corpo como viram antes”, disse, fazendo referência ao que foi reproduzido no filme de Kechiche.