Marcos Mion vai protagonizar filme sobre autismo em 2024

Marcos Mion vai estrelar filme sobre autismo com roteiro de sua autoria em 2024; na vida real o apresentador tem um filho dentro do espectro autista

O apresentador Marcos Mionvai estrelar um filme sobre autismo em 2024. A narrativa é centrada em um lutador de MMA que sofre uma lesão. No enredo, o protagonista descobre que tem um filho dentro do espectro autista. Mion é pai de Romeu, que tem transtorno do espectro autista (TEA).

O roteiro da produção é escrito por Mion, a direção é de José Alvarenga ("Os Normais", "Cilada.com"). O personagem principal terá que aprender a cuidar do filho de 8 anos enquanto tenta voltar aos ringues.

