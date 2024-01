Com Wagner Moura, trailer de ‘Sr. e Sra. Smith’ é divulgado; veja

Foi divulgado nesta sexta-feira, 8, o trailer oficial de “Sr. e Sra. Smith”, nova série da Prime Video. Adaptado do longa-metragem de 2005 estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, a produção está marcada para estrear no dia 2 de fevereiro de 2024.

Trazendo Donald Glover (“Atlanta”) e Maya Erskire (“Pen15”) nos personagens principais, “Sr. e Sra. Smith” também conta com elenco formado por Michaela Coel, John Turturro, Paul Dano e Sarah Paulson.

Com oito episódios, um dos destaques na nova série do Prime Video é a participação de Wagner Moura. O ator brasileiro foi confirmado no elenco de “Sr. e Sra. Smith” ainda em 2022 e deverá ter um papel recorrente.