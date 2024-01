Amaury Lorenzo sofre ameaça de morte após vencer Melhores do Ano

O ator Amaury Lorenzo, que venceu o prêmio "Melhores do Ano", relatou ter recebido ameaça de morte; artista chegou a desativar as redes sociais

O ator Amaury Lorenzo, que interpreta Ramiro na novela “Terra e Paixão”, da TV Globo, relatou ter recebido ataques virtuais e até ameaças - sendo uma de morte - após conquistar o prêmio “Melhores do Ano” na categoria Revelação. A informação foi publicada em um story em seu perfil no Instagram.

O prêmio é promovido pelo programa Domingão com Huck e a edição está prevista para ir ao ar no domingo, 17. Após Amaury ter compartilhado a situação, Clara Moneke se manifestou em seu perfil no X (antigo Twitter) para defendê-lo e para pedir que seus fãs parassem de ameaçá-lo.

“Acordei agora com uma enxurrada de mensagens que me apavoraram. Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia”, disse. Ela também ressaltou a importância da vitória do artista enquanto homem preto e pontuou as lutas pelas quais ele passou em sua carreira para chegar ao patamar que está atualmente.

“Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu. As pessoas que estão o ameaçando não são meus fãs, são criminosos. Peço que cessem agora essa onda de ódio contra uma pessoa que só merece respeito pelo trabalho incrível que vem fazendo há anos e anos”, enfatizou.

Amaury Lorenzo chegou a desativar as redes sociais

Após os ataques sofridos, Amaury Lorenzo chegou a desativar suas redes sociais, mas voltou a publicar na última terça-feira, 12, em seu perfil no Instagram. “A madrugada de hoje, a manhã de hoje e a tarde de hoje foram difíceis. Infernais. Por isso me ausentei das redes. Mas, enquanto artista que sou, vibro o amor. E as pessoas que me seguem também vibram amor. Não a morte", disse nos stories.

Fãs demonstraram apoio ao ator nas redes sociais e a frase "Eu te celebro, Amaury" chegou a ocupar o primeiro lugar nos principais assuntos do momento no X (antigo Twitter). Ele agradeceu o carinho recebido: “Somado à minha trajetória de 25 anos de trabalho, eu ainda sou presenteado com milhares de seres iluminados que me salvam todos os dias. Vocês. Eu amo vocês. E voltei aqui por causa de vocês. Porque o que construímos tem amor demais. E eu não posso soltar a mão de vocês”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui