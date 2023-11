José Loreto e Carol Castro sofrem acidente durante gravação de série

Os atores José Loreto e Carol Castro se acidentaram durante as gravações da nova série do Star+. De acordo com o portal Play, os artistas foram levados para a emergência após sofrerem uma lesão no set de filmagens de “Vida de Jogador”.

José Loreto revela que está em negociação para interpretar Chorão; saiba mais

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o site, a atriz machucou a perna, mas passa bem. Já José Loreto precisou realizar uma intervenção cirúrgica após ter fraturado o pé. Detalhes sobre a causa do acidente não foram revelados. O estado de saúde de ambos não é grave.