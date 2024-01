Cantora Luciane Dom relata racismo em aeroporto: ‘É muito cruel'

Cantora Luciane Dom relatou ter sido vítima de racismo durante inspeção de segurança no Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro

A cantora Luciane Dom afirmou ter sido alvo de racismo no Aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 14, durante o embarque da artista para São Paulo.

“Acabaram de revistar o meu cabelo”, relatou Luciane em publicação no seu perfil no X (Twitter). Natural de Paraíba do Sul, município do Rio, a artista detalhou que, mesmo após passar pelo raio-x e scanner corporal, uma funcionária do aeroporto a abordou para uma “revista aleatória”.

“A mulher me diz: 'Tenho que olhar seu cabelo'. Eu olho pra ela aterrorizada com a violência desse ato. Ela chama o superior. Meu dia acabou. (...) A gente vive em uma estrutura racista. Fere a nossa dignidade. Revistaram a minha mala, o scanner não apitou nada. A gente está em 2023, a parada parece que não muda. Não quero me sentir adoecida por isso. É muito cruel”.