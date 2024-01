Chico Buarque recebe Lula, Maria Bethânia e Caetano Veloso em jantar

O cantor Chico Buarque e a esposa, a jurista e advogada Carol Proner, receberam em casa o presidente Lula junto com a cônjuge Janja. O momento ocorreu na quarta-feira, 6, e também contou com a presença de Maria Bethânia e Caetano Veloso.

Momentos antes, Caetano foi homenageado pela União Brasileira de Compositores (UBC) com o prêmio máximo da noite.

O evento contou com as apresentações de Gilberto Gil, Luísa Sonza, Criolo, Ferrugem, Paula Lima, Jão, Giulia, João Gomes, Jaques Morelenbaum, Tim Bernardes, Pretinho da Serrinha, Zeeba e Ritchie, além do próprio homenageado, no Rio de Janeiro.

Caetano Veloso encerrou a noite no palco para dividir os vocais com todos ao som de “Odara”.

