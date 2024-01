Bruno De Luca anuncia pausa na carreira após caso de Kayky Brito

"Eu quero viajar muito! E a gente vai continuar sempre com esse diálogo aberto aqui, e eu conto muito com vocês! Até breve", acrescentou dando indícios que continuará ativo nas redes sociais.

O apresentador e ator Bruno de Luca , 41, anunciou uma pausa na carreira por tempo indeterminado em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 6. No relato, Bruno disse que precisa de um momento longe das telinhas para repensar a vida e mais tempo para aproveitar com a filha de 1 ano com Sthéfany Vidal.

A decisão do apresentador foi apoiada por outras celebridades nos comentários da publicação. “Conte sempre comigo meu amigo, seja feliz”, disse Ana Maria Braga. “Vou sentir muito a sua falta, meu parceirão! Mas estaremos juntos de qualquer maneira”, comentou a apresentadora Ana Clara, com quem Bruno dividia um programa.

Polêmica no atropelamento de Kayky Brito

A decisão acontece após Bruno se envolver na polêmica do atropelamento de Kayky Brito. O apresentador, que estava com o ator no dia do ocorrido, é acusado de fugir do local e não socorrer o amigo que foi atropelado na noite do dia 2 de setembro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O apresentador responde por omissão de socorro. A informação do caso foi confirmada no dia 16 de outubro, após o 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro acatar a denúncia do Ministério Público (MPRJ) e determinar que Bruno responda criminalmente.

Em imagens de câmeras de segurança divulgadas, é possível ver Bruno de Luca atravessando a rua e voltando ao quiosque onde estava com Kayky Brito antes do atropelamento do ator, ocorrido no sábado, 2, no Rio de Janeiro. As gravações foram divulgadas após Bruno prestar depoimento negando saber que o acidente que ocorreu na orla da Barra da Tijuca envolvia o amigo.

Nas imagens, divulgadas pelo “Domingo Espetacular” no dia 10 de setembro, o apresentador parece conversar com alguns funcionários do quiosque e vai embora pela areia da praia. Testemunhas entrevistadas pelo programa afirmam que o apresentador sabia que a vítima de atropelamento era o ator.

"Ele falar que não sabia é impossível. Eu avisei, falei: 'olha lá o que aconteceu com o seu amigo, meu Deus'. (...) Eu fiquei em estado de choque", disse uma das testemunhas, que não quis se identificar, mas que afirma ser a mulher de roupa rosa, presente nas gravações.